Hesap vakti yaklaşıyor

Gazze Şeridi'ndeki savaş suçlarından dolayı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) yakalama kararı bulunan ve ülkesinde onlarca yolsuzluk dosyası ile karşı karşıya olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için sonun başlangıcı yaşanıyor. Gazze Kasabı Netanyahu, ülkesinde 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerde koalisyon kurma olasılığını kaybetti. Arap partilerinin destekleme kararı aldığı eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yeni hükümeti kurma yolunda Binyamin Netanyahu'dan daha avantajlı duruma geçti. İsrail Cumhurbaşkanı koalisyonu kurma görevini kime vereceğini yarın duyuracak.

'KATİL YARGILANMALI'

Netanyahu ayrıca ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde de büyük bir darbe yedi. İsrail'i destekleyen adaylar kaybetti. Gelinen noktada hem içeride hem de dışarıda büyük bir kayıp içerisinde olan Netanyahu'nun savaş suçlarından UCM'de ve yolsuzluklarından dolayı da ülkesinde yargılanması için sosyal ağlarda binlerce paylaşım yapılmaya başlandı. Dünyanın dört bir yanından internet kullanıcısı "Sadece başbakanlığını kaybetmemeli, yargılanmalı, hesap vermeli" şeklinde paylaşımlar yapıyor.

EN BÜYÜK KAYBEDEN AIPAC

Netanyahu ile birlikte en büyük kaybedenlerin başında ABD'deki en güçlü siyasi lobilerden AIPAC geliyor. İsrail yanlısı lobi grubu Amerikanİsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC), ABD'deki ara seçimlerde en az 60 milyon dolar harcadı. İsrail'i destekleyen adaylara milyonlar akıtmasına rağmen umduğunu bulamadı. Middle East Eye sitesindeki haberde ise ABD merkezli J Street isimli İsrail yanlısı düşünce kuruluşunun anketine yer verildi. Buna göre ABD'de yaşayan Yahudilerin yüzde 80'de AIPAC ile İsrail'in politikaları dünya genelinde Yahudilere bakış açısını olumsuz yönde etkiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör