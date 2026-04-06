Heyelan ve seller iki ülkeyi sarstı: 108 ölü

Pakistan ile Afganistan'daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyalanlarda can kayıpları giderek artıyor. Pakistan'ın Peşaver kentinde sağanak yağışın ardından sokaklar sular altında kaldı. Kentte 15 kişi hayatını kaybetti, Pakistan genelinde ise ölü sayısı 31'i geçti. Hayber Pahtunhva eyaletinde acil durum ilan edilirken, kurtarma ve drenaj ekipleri göreve başladı. Afganistan'da ise şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi, 137 kişi yaralandı. Ülke genelinde 793 ev tamamen yıkıldı, 2 bin 673 ev ise hasar gördü.