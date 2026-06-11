Hicaz Hürmüz’e alternatif olacak

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın son zamanlarda birçok alanda anlaşmalar imzalanması Ortadoğu ve Batı medyasında büyük yankı uyandırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Suudi mevkidaşı Salih el-Casir'in önceki gün Riyad'da imzaladığı Hicaz Demiryolu anlaşması da "Tarihi efsane geri dönüyor" şeklinde dikkatleri çekti. Anlaşmayla bir dönemin önemli ticaret hatlarından olan Hicaz Demiryolu'nun yeniden açılmasını amaçlanıyor. Middle East Eye'deki haberde, Hicaz güzergâhının İsrail'in saldırıları nedeniyle kilitlenen Hürmüz Boğazı'na alternatif olacağı vurgulandı.

Habere göre Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'ı birbirine bağlaması öngörülen demiryolu hattının uzun vadeli vizyonda, söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve dolayısıyla Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Amaç, küresel ticaretin riskli geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak alternatif bir koridoru inşa etmek. Arap medyasında anlaşma için "Hattın etkisi iki ülkeyle sınırlı kalmayacak; Körfez'in Avrupa'ya bağlandığı yeni ticaret koridoru kuruluyor" denildi.