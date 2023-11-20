‘Hiçbir Gazzeli çocuk terörist değil’

ABD'den Hollanda'ya, Japonya'dan Pakistan'a dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze için yürüyor. Kalabalıklar, "Ateşkes şimdi", "Gazze'de hiçbir çocuk terörist değildir" sloganları attı.ABD'nin başkenti Washington'da, çocuklar ve aileleri, Gazze'deki çocuklar için Beyaz Saray'a yürüdü. Ellerinde "Hiçbir çocuk terörist değildir", "Biden'a oy verdim ama bir daha asla" pankartları taşıdı.Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Adelaide ve Brisbane kentlerinde on binlerce kişi, ''Soykırımı destekliyorsun" sloganlarıyla Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i de eleştirdi.Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine 15 bin kişi katıldı.İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail kınandı.Japonya'nın başkenti Tokyo'nun farklı noktalarında bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek gösterileri düzenleyerek ateşkes istedi..