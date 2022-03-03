Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!

SAVAŞ LOBİSİ YÜZSÜZLÜĞÜ

Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini de hatırlatan Clinton, bu durumun DEAŞ gibi örgütlerin ortaya çıkmasına yol açmasının gerekliliğini de vurguladı.

İki benzer yapılanmanın temel farklılıklar olsa da Ukrayna'da da oluşması gerektiği mesajını veren Clinton, "Hem Ukrayna hükümet güçlerine hem de gönüllü savaşçılara silah sağlanması, silah sevkiyatlarının komşu ülkelerin sınırlarından Ukrayna'ya geçebilmesi gerektiğini" savundu.

Clinton'ın bu sözleri, yıllardır terör örgütü finansmanlığını üstlenen ABD savaş lobisinin yüzsüz tutumunu da gözler önüne serdi.