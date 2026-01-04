‘Hind Rajab’ın Sesi’ hüzne boğdu

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adana Valiliği işbirliğinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktaran film, izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, küçük Hind'in sesiyle sembolleşen hikâye, insanlığın ortak vicdanında yankı buldu. Gösterimin ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını bir kez daha derinden yaraladığını belirtti.