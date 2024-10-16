Hindistan alarmda: Ardı ardına bomba ihbarları

Hindistan'da faaliyet gösteren havayolu şirketleri, son 48 saattir sosyal medya ya da mail yolu ile yapılan bomba ihbarlarıyla mücadele ediyor. Pazartesi gününden bu yana uluslararası uçuşların yanı sıra düşük maliyetli havayolu şirketlerinin iç hat uçuşlarına yönelik bomba ihbarları nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, bazı uçuşlarda da rota değişikliğine gidildi. Hindistan Havayollarından yapılan açıklamada, en az 10 uçuşa bomba ihbarı gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Son günlerde bu tür ihbarlarda bir artış var" denildi.

Hindistan Havayollarının Delhi-Chicago seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, dün yapılan bomba ihbarının ardından Kanada'ya acil iniş gerçekleştirdi. Kanada polisi, acil inişin ardından uçakta bulunan 211 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada ise, yolcuların Kanada Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Chicago'ya ulaştırıldığı belirtildi.