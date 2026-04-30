Hindistan baharda 47 dereceyi gördü

Hindistan'ın büyük bir bölümünde dün sıcaklıklar 40 ile 48 derece arasında seyretti. En yüksek sıcaklık 47.6 derece ile Uttar Pradeş eyaletinin Banda bölgesinde görüldü. Sıcaklıklar, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de, Ladakh bölgesinde, Puducherry bölgesinde ve 7 eyalette yer yer mevsim ortalamasının 5 derece üzerine çıktı. Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yerel yetkililer, sıcaklıklara karşı bazı tedbirleri yürürlüğe koydu. Bazı eyaletlerde okul saatleri ve yaz tatilinin başlangıç zamanı yeniden belirlendi.