Hindistan Başbakanı Modi İspanyol mevkidaşıyla görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'da bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Modi ile Sanchez'in, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldığı aktarıldı.

Paylaşımda, ikilinin, ticaret, ekonomi, dijitalleşme, inovasyon, sağlık ve eğitim alanlarında iş birliğini güçlendirecek adımları istişare ettiği belirtildi.

Jaiswal'ın farklı bir paylaşımında da Modi'nin Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile de bir araya gelerek sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında işbirliğini görüştüğü kaydedildi.

20 Şubat'a kadar sürecek 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve OpenAI CEO'su Sam Altman gibi önemli kişilerin katılımı bekleniyor.