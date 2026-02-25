Hindistan Başbakanı Modi İsrail’e ulaştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.

Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var." ifadeleriyle karşıladığı görüldü.

Ben-Gurion Havalimanı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirecek iki lider, daha sonra Batı Kudüs'e geçecek. İsrail Meclisine hitap edecek Modi, ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılacak.

Başbakan Netanyahu'nun son olarak 2017'de İsrail'e gelen Modi ile savunma, yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ele alması bekleniyor.