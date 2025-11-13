Hindistan, Çin sınırına yakın mesafedeki hava üssünü faaliyete geçirdi

NDTV'nin haberine göre, yetkililer hava üssünün Çin ile geçici sınırı oluşturan Fiili Kontrol Hattı'na yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunduğunu ve faaliyete geçmesiyle Hindistan ordusunun muharebeye hazırlık kapasitesinin artacağını belirtti.

SAVAŞ UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER KULLANILABİLECEK

Hava üssünün savaş uçakları, helikopterler ve nakliye uçakları tarafından kullanılacağı bildirildi.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Sıradağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

İki ülke arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Ardından 27 Ekim'de, Hindistan ile Çin arasında 5 yılın ardından ilk kez doğrudan uçuş, Hindistan'ın Kalküta kentinden Çin'in Guangcou kentine yapılmıştı.