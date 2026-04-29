Hindistan: Hürmüz Boğazı üzerinden gemi geçişi konusunda İran ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığı yetkilisi Mukesh Mangal, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

"HİNDİSTAN ÇABA GÖSTERİYOR"

Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda Yeni Delhi ile Tahran yönetimleri arasında iki ülke Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla görüşmeler yapıldığını belirten Mangal, "Gemilerin o bölgeden geçişini sağlamak için önde gelen ülke bizdik. Hindistan çaba gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin deniz ablukası sonrası Japonya'ya ait bir geminin bu hafta içi bölgeden geçişine izin verilmesi konusunun hatırlatılması üzerine Mangal, "Bu sadece Japonya'ya özgü bir durum değil, tüm ülkeler bunu deniyor. Biz de deniyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı küresel enerji arzının olumsuz etkilenmesi sonrası Hindistan, bu ay başında 7 yıl sonra ilk kez İran'dan petrol alımlarına yeniden başladığını duyurmuştu.

