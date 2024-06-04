Hindistan kavruluyor: 81 ölü

Hindistan'da birçok kentte sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla sıcak çarpması sebebiyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Uttar Pradeş eyaletinde de 2 Haziran'da 33 seçim görevlisi, vazifeleri sırasında öldü. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bihar'da 6, Racastan'da da 12 kişi yaşamını yitirdi. İran'da da hava sıcaklığındaki yükselişe bağlı olarak artan enerji tüketiminin önüne geçmek için düzenlemeler yapıldı. Devlet kurumlarında ortam sıcaklığı 24 dereceye ayarlanacak. Mesai saatlerinde yüzde 30, mesai sonrası ise yüzde 60 tasarruf sağlanması öngörülüyor.