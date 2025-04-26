Hindistan-Pakistan hattında gerilim tırmanıyor

Hindıstan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da düzenlenen 26 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası bölgedeki gerilim yükseliyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ı söz konusu saldırı nedeniyle ülkesine "temelsiz iddia ve suçlamalar yöneltmekle" eleştirdi. Şerif, her türlü "tarafsız ve şeffaf" soruşturmaya açık olduklarını belirtti. Hindistan'ın, saldırıyı İndus Suları Anlaşması'nı askıya almak için bahane olarak kullandığını savunan Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise "Bir savaşın alevlenmesini istemiyoruz; çünkü bu, bölge için felaketle sonuçlanabilir" dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalarda askeri birlikler arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda Pakistan ile Hindistan arasındaki son durumu ele aldı.