Hindistan ve Japonya’dan ortak askeri tatbikat: ‘7. Dharma Guardian’ başladı

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllık ortak askeri tatbikat olan "Dharma Guardian"ın 7'ncisinin başladığı aktarıldı.

240 ASKER KATILDI

Açıklamada, 9 Mart'a kadar sürecek tatbikata, her iki ülkeden 120'şer askerin katıldığı ifade edildi.

Hindistan ve Japonya arasında dönüşümlü düzenlenen tatbikatın, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemli unsurlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, tatbikatla yarı kentsel ortamda müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi

Açıklamada, birliklerin fiziki dayanıklılığı artırmaya, müşterek planlama süreçlerini geliştirmeye ve taktik eğitimleri uyumlaştırmaya odaklanacağı, tatbikatta modern teknolojilerin kullanımına ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına da ağırlık verileceği belirtildi.