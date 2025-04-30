Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğinde: Askeri saldırı bekleniyor
Geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın, ülkede gerçekleşen bir terör saldırısı nedeniyle Pakistan’ı sorumlu tutmasıyla bölgede gerilim had safhaya ulaşmıştı. Diplomatik hamlelerle her geçen gün tansiyon yükselirken, yakın zamanda Pakistan yetkilileri, Hindistan’ın 24-36 saat içerisinde askeri eylemde bulunacağına dair güvenilir bir istihbarata sahip olduklarını bildirdi.
Hindistan ile Pakistan arasında gerilim giderek artıyor. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar yaptığı açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın Pahalgam olayına karıştığı yönündeki asılsız ve uydurma iddialarını gerekçe göstererek önümüzdeki 24-36 saat içerisinde Pakistan'a karşı askeri eylemde bulunmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Pakistan terörizmin kurbanı olmuştur ve bu belanın acısını gerçekten anlamaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun terörün her türlü biçim ve tezahürünü her zaman kınadık" ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİNİ BİLDİRDİ
Tarar, "Sorumlu bir devlet olarak Pakistan, gerçeği ortaya çıkarmak için tarafsız bir uzman komisyonu tarafından güvenilir, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını açık yüreklilikle teklif etti. Ne yazık ki Hindistan, akıl yolunu izlemek yerine tüm bölge ve ötesi için felaket sonuçları doğuracak olan tehlikeli çatışma yolunu seçti. Güvenilir soruşturmalardan kaçınma, Hindistan'ın gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak için başlı başına yeterli bir kanıttır" şeklinde konuştu.
Pakistan'ın Hindistan'ın askeri hamlesine kesin ve kararlı bir şekilde karşılık verileceğini tekrarlayan Tarar, "Pakistan, Hindistan'ın bu tür askeri maceralara girişmesi halinde bunun kesin ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağını yineliyor. Uluslararası toplum, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunun doğrudan Hindistan'a ait olduğu gerçeğini bilmelidir" dedi.
"HİNDİSTAN'IN ASKERİ MÜDAHALESİ YAKIN"
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif de pazartesi günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın askeri müdahalesinin "yakın" olduğunu söylemişti. Asif, Pakistan'ın yüksek alarmda olduğunu, ancak nükleer silahlarını yalnızca "varlığına doğrudan bir tehdit olması durumunda" kullanacağını ifade etmişti.