Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğinde: Askeri saldırı bekleniyor

Hindistan ile Pakistan arasında gerilim giderek artıyor. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar yaptığı açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın Pahalgam olayına karıştığı yönündeki asılsız ve uydurma iddialarını gerekçe göstererek önümüzdeki 24-36 saat içerisinde Pakistan'a karşı askeri eylemde bulunmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Pakistan terörizmin kurbanı olmuştur ve bu belanın acısını gerçekten anlamaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun terörün her türlü biçim ve tezahürünü her zaman kınadık" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİNİ BİLDİRDİ

Tarar, "Sorumlu bir devlet olarak Pakistan, gerçeği ortaya çıkarmak için tarafsız bir uzman komisyonu tarafından güvenilir, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını açık yüreklilikle teklif etti. Ne yazık ki Hindistan, akıl yolunu izlemek yerine tüm bölge ve ötesi için felaket sonuçları doğuracak olan tehlikeli çatışma yolunu seçti. Güvenilir soruşturmalardan kaçınma, Hindistan'ın gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak için başlı başına yeterli bir kanıttır" şeklinde konuştu.

Pakistan'ın Hindistan'ın askeri hamlesine kesin ve kararlı bir şekilde karşılık verileceğini tekrarlayan Tarar, "Pakistan, Hindistan'ın bu tür askeri maceralara girişmesi halinde bunun kesin ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağını yineliyor. Uluslararası toplum, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunun doğrudan Hindistan'a ait olduğu gerçeğini bilmelidir" dedi.