Hindistan ve Rusya aşırı sıcaklarla boğuşuyor

Hindistan Meteoroloji İdaresi, ülkenin kuzeybatısındaki bazı bölgeler için kırmızı alarm yayınladı ve şiddetli bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Başkent Delhi'nin bazı bölümleri 49.9 dereceyle şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıkları gördü. Hindistan bu yaz alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor ve meteoroloi idaresi "sıcak hava dalgasından şiddetli sıcak hava dalgasına" geçildiği koşulların başkent de dahil olmak üzere birçok bölgede devam edeceğini söyledi. Hindistan'ın komşusu Pakistan da dahil olmak üzere Asya'daki milyarlarca insan, bu yıl daha sıcak bir yaz yaşıyor. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu eğilimi daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Rajasthan eyaletindeki Jaipur'da üç ölümün daha sıcak çarpmasından kaynaklandığı bildirilirken, kentteki ölü sayısı dörde, eyaletteki ölü sayısı ise en az 13'e çıktı.Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova da aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının "anormal" seviyelere çıkarak 30 dereceyi zorlayacağı Moskova'da acil önlemler alınıyor. Sıcaklar nedeniyle Moskova'daki birçok metro istasyonunda yolculara ücretsiz su dağıtılmaya başlandı. Moskova Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında halen yolcuların Izmailovskaya, Filevsky Park, Bagrationovskaya, Fili, Kutuzovskaya, Studençeskaya, Kuntsevskaya, Pionerskaya, Vıkhino istasyonlarından su alabilecekleri belirtiliyor.