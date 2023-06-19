Hindistan yanıyor: 166 ölü

Hindistan'da 44 dereceyi bulan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya çıktı. Ülkede son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar sebebiyle şimdiye kadar Uttar Pradeş eyaletinde 119, Bihar eyaletinde 47 kişi yaşamını yitirdi. Ballia kentinde sıcaklar yüzünden hastaneye götürülen kişiler, kapasitenin aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmiyor. Morg da dolduğu için ölülerin yakınları cenazeleri evlerine götürmek zorunda kaldı. Bihar'ın başkenti Patna'daki tüm okullar, 24 Haziran'a kadar tatil edildi. Yetkililer, klima ve soğutucuların sorunsuz çalışması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Ayrıca, vatandaşlardan elektrik israfından kaçınmaları istendi.