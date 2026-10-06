Hindistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Hindistan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
AA
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HİNDİSTAN #DEPREM

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