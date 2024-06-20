Hindistan’da aşırı sıcaklar sebebiyle 9 günde 192 evsiz öldü

India Today gazetesinin haberine göre, sivil toplum örgütü Holistik Kalkınma Merkezi, 11-19 Haziran tarihlerinde aşırı sıcaklar sebebiyle ölen evsizlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 9 günde başkent Yeni Delhi'de 192 evsiz yaşamını yitirdi.

Bu, son 6 yılda aşırı sıcaklık sebebiyle en çok evsizin öldüğü periyot oldu.

Başkent Yeni Delhi'de 11-19 Haziran arasında 2023'te 75, 2022'de 150, 2021'de 58, 2020'de 124 ve 2019'da 143 evsiz aşırı sıcaklar sebebiyle ölmüştü.

"EVSİZLERE YÖNELİK ÖNLEMLER ALINMALI" VURGUSU

Holistik Kalkınma Merkezi Direktörü Sunil Kumar Aledia, yaptığı açıklamada, bu alarm verici istatistiğin toplumun en savunmasız grubu olan evsizlere yönelik bir an önce etkili önlemler alınmasına işaret ettiğini vurguladı.

Aledia, hava kirliliği, hızlı sanayileşme, kentleşme ve ormansızlaşmanın sıcakları artırdığına işaret ederek, bu durumun evsizlerin koşullarını daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

1 MART-18 HAZİRAN ARASINDA 40 BİN 272 SICAK ÇARPMASI VAKASI GÖRÜLDÜ

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1 Mart ile 18 Haziran arasında ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle 40 bin 272 vaka rapor edildi. Söz konusu vakalardan 457'si 18 Haziran'da görüldü.

Hindistan'da her yıl mart ayı ile havalar ısınmaya başlıyor ve çok sayıda kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybediyor.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.