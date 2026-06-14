Hindistan’da askeri nakliye uçağı yere çakıldı: 5 ölü

Hindistan’da askeri nakliye uçağının iniş sırasında düştü. Feci kaza nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi.

Hindistan’da askeri nakliye uçağı yere çakıldı: 5 ölü
DHA

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 'AN-32' tipi askeri nakliye uçağı, dün Assam eyaletinin Jorhat Bölgesi'ndeki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulduğu da belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HİNDİSTAN

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