Hindistan’da askeri nakliye uçağı yere çakıldı: 5 ölü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 'AN-32' tipi askeri nakliye uçağı, dün Assam eyaletinin Jorhat Bölgesi'ndeki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulduğu da belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör