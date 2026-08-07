Hindistan’da ayı saldırısı faciaya dönüştü: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesine bağlı Narharpur orman sahası sınırlarındaki Largaon Markatola köyünde, tarladaki 3 kardeş ayı saldırısına uğradı.

Yetkililer, saldırıda Halal Khor Jurri (38) ile ablası Chamrin Bai'nin (40) yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda yaralanan diğer kardeş Khorin Bai (30) ise Kanker'deki bir hastanede tedavi altına alındı.