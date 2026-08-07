Hindistan’da ayı saldırısı faciaya dönüştü: 2 kardeş hayatını kaybetti
Hindistan’da tarlada çalışan üç kardeş ayının saldırısına uğradı. Saldırıda iki kardeş yaşamını yitirirken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesine bağlı Narharpur orman sahası sınırlarındaki Largaon Markatola köyünde, tarladaki 3 kardeş ayı saldırısına uğradı.
Yetkililer, saldırıda Halal Khor Jurri (38) ile ablası Chamrin Bai'nin (40) yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda yaralanan diğer kardeş Khorin Bai (30) ise Kanker'deki bir hastanede tedavi altına alındı.
AYI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bölge sakinleri, dişi ayının bir yavrusunun ölmesinin ardından saldırganlaştığını belirtti.
Ayı, düzenlenen uzun süreli operasyon sonucu, uyutucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.