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Giriş Tarihi: 2.7.2024 19:32

Hindistan'da ayin sırasında yaşanan izdihamda can kaybı 107'ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki ayinde yaşanan izdihamda can kaybı 107’ye yükseldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öle ve yaralılar, Hathras ve komşu Etah bölgesindeki hastanelere kaldırıldı. İzdihamın nedeni henüz bilinmiyor.

İHA
Hindistan’da ayin sırasında yaşanan izdihamda can kaybı 107’ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı arttı. Aligarh Bölge Komiseri Chaitra V., basına yaptığı açıklamada, izdihamda 107 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hathras Bölgesi Sulh Hakimi Ashish Kumar, olayın etkinliğin sonuna doğru aşırı havasızlık nedeniyle insanların alandan ayrıldığı sırada meydana geldiğini söyledi.

"İZDİHAMIN NEDENİ BİLİNMİYOR"

Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yetkilileri izdihamın yaşandığı bölgeye yönlendirdiğini açıkladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öle ve yaralılar, Hathras ve komşu Etah bölgesindeki hastanelere kaldırıldı. İzdihamın nedeni henüz bilinmiyor.

2013'TE 110 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan'da 2013 yılında bir tapınakta düzenlenen etkinlikte yaşanan izdihamda en az 110 kişi hayatını kaybetmişti.

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Hindistan'da ayin sırasında yaşanan izdihamda can kaybı 107'ye yükseldi
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