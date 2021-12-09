Hindistan’da aylardır devam eden protestolarda sona gelindi

Hindistan'da çiftçiler, tartışmalı tarım yasalarına karşı bir yıldır düzenledikleri protestolara ara verecek. Ülke basınındaki habere göre, çiftçiler üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısının parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmesinin ardından, gösterilerine ara verme kararı aldı.