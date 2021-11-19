Hindistan’da aylardır sürüyordu… Başbakan açıkladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, binlerce çiftçinin geçim kaynaklarını yok ettiği gerekçesiyle bir yıldır protesto ettiği yeni tarım yasalarının geri çekileceğini söyledi.

Modi, yeni yasaları yürürlükten kaldırmaya yönelik anayasal sürecin meclisin aralık ayında başlayacak kış oturumunda gündeme alınacağını aktardı.