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Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:46

Hindistan’da aylardır sürüyordu… Başbakan açıkladı

AA
Hindistan’da aylardır sürüyordu… Başbakan açıkladı

Hindistan’da yaklaşık bir yıldan bu yana büyük protesto gösterilerine neden olan yeni tarın yasaları, ülkeyi adeta savaş alanına çevirmişti. Ülkede yoğun protestolara neden olan tartışmalı yasalara ilişkin yeni kararı, Başbakan Narendra Modi duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, binlerce çiftçinin geçim kaynaklarını yok ettiği gerekçesiyle bir yıldır protesto ettiği yeni tarım yasalarının geri çekileceğini söyledi.

Modi, yeni yasaları yürürlükten kaldırmaya yönelik anayasal sürecin meclisin aralık ayında başlayacak kış oturumunda gündeme alınacağını aktardı.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyordu. Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

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Hindistan’da aylardır sürüyordu… Başbakan açıkladı
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