Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.

Hindistan’da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 20’ye yükseldi
AA

Hindistan basınındaki haberlere göre, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Şiddetli yağış ve sel mağduru 11 bin 500 kişi, eyaletin farklı noktalarında kurulan 16 barınma merkezinde kalıyor.

Kerala Eyalet Başbakanı V. D. Satheesan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, afet bölgesini ziyaret ettiğini belirterek "Bunu birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HİNDİSTAN

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