Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor: Selde ölenlerin sayısı 75'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e yükseldiği bildirildi. Öte yandan 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.
Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu.
32 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARDIM KAMPLARINA SIĞINDI
Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği kaydedildi. Yağışların sürdüğü bölgelerde 332 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilen açıklamada, 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.
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