Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor: Selde ölenlerin sayısı 75'e yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e yükseldiği bildirildi. Öte yandan 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.

Hindistan’da bilanço ağırlaşıyor: Selde ölenlerin sayısı 75’e yükseldi
DHA

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu.

32 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARDIM KAMPLARINA SIĞINDI

Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği kaydedildi. Yağışların sürdüğü bölgelerde 332 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilen açıklamada, 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HİNDİSTAN #SEL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!