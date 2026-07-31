Hindistan'da bina çöktü! 9 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, eyaletin Thane bölgesinde 4 katlı bir binanın bir kısmının çöktüğünü açıkladı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çöken binada ilk belirlemelere göre 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, enkaz altında kalanların olduğunun düşünüldüğünü aktardı.
Yetkililer, olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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