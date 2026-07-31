Hindistan’da bina çöktü! 9 kişi hayatını kaybetti

Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, eyaletin Thane bölgesinde 4 katlı bir binanın bir kısmının çöktüğünü açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çöken binada ilk belirlemelere göre 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, enkaz altında kalanların olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Yetkililer, olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör