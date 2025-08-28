Hindistan’da bina yerle bir oldu: 15 kişi can verdi

Hindistan’da 4 katlı bir bina yıkıldı. Olay nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

AA

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Virar kentinde bulunan 4 katlı bina çöktü.

Yetkililer, olayda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, yasa dışı şekilde inşa edildiği öne sürülen binanın müteahhidinin gözaltına alındığını kaydetti.