Hindistan’da bina yerle bir oldu: 15 kişi can verdi
Hindistan’da 4 katlı bir bina yıkıldı. Olay nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Virar kentinde bulunan 4 katlı bina çöktü.
Yetkililer, olayda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, yasa dışı şekilde inşa edildiği öne sürülen binanın müteahhidinin gözaltına alındığını kaydetti.