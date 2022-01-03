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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:29

Hindistan'da büyük skandal: Müslüman kadınların adı izinsiz kullanıldı

AA
Hindistan’da büyük skandal: Müslüman kadınların adı izinsiz kullanıldı

Hindistan’da yüzden fazla Müslüman kadının ismi bir uygulamanın "açık artırma" listesinde izinsiz yer aldı.

TRT World'deki habere göre, aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki açık artırma listesine konuldu.

Hint polisi aldıkları şikayetler üzerine uygulamayla ilgili soruşturma başlattı.

ENGELLENDİĞİ İFADE EDİLDİ

Bilgi ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uygulamanın açık yazılım geliştirme platformu GitHub ve Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT) tarafından engellendiğini söyledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Müslüman kadınların yıpratılması amacıyla hedef alındığını belirtti.

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Hindistan'da büyük skandal: Müslüman kadınların adı izinsiz kullanıldı
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