Hindistan’da cami çevresindeki yıkım gerilimi büyüyor: Gözaltı sayısı 11’e çıktı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, cami ve mezarlık yakınındaki yapıların “mülkiyet ihlali” gerekçesiyle yıkılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda arbede yaşandı. Çıkan arbedede gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 16:27

India TV'nin haberine göre, yıkım çalışmalarını engellemeye çalıştıkları ve güvenlik güçlerine taş attıkları iddia edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte olaylar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. Yeni Delhi polisi, yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın kapsamının genişletildiğini açıkladı. Polis, ayrıca sosyal medyada "Amen Rizvi" olarak bilinen ve "fenomen" olduğu belirtilen kişinin, yıkım sırasında kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU Yeni Delhi'de dün yetkililer ve işçilerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, cami ve mezarlık yakınındaki yapılara yönelik "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle yıkım çalışmalarına başlamıştı. Bölge sakinlerinin yetkililere taş atarak yıkıma tepki göstermesinin ardından polis, göz yaşartıcı gazla olaya müdahale etmişti. Arbedede 5 polis yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Kasım 2025'te "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle arazideki yapıların kaldırılması yönünde karar vermişti. Ardından, Delhi Belediye Şirketi (MCD), Aralık 2025'te, caminin yönetim komitesi veya Delhi Vakıf Kurulu tarafından "işgal edildiği belirtilen" arazinin mülkiyetini kanıtlayan herhangi bir belge sunulmadığını, bu nedenle alandaki yapıların yıkılabilir olduğunu açıklamıştı.