Hindistan’da camiyi tapınak yaptılar açılışına başbakan katıldı

HindıstanBaşbakanı Narendra Modi, Ayodhya kentinde 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camii'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi Mandir" tapınağının açılışını yaptı. Yıllar süren davaların ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camii arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti. Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de camiyi yıkmıştı. Ardından ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalar başlamıştı. Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu. Ayodhya'yı, bazı milliyetçi Hindu liderlerinin tanımıyla "Hindu Vatikanı"na dönüştürmek için milyarlarca dolar harcanıyor ve son dönemde şehrin büyük bir kısmı yıkılıp yeniden yapılıyor.