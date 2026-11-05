Hindistan’da çığ felaketi: 4 ölü, 4 kayıp

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Himalayalar bölgesinde geçtiğimiz hafta çığ meydana gelmişti. Doğal afet sonrası 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan’da çığ felaketi: 4 ölü, 4 kayıp
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Hindistan'da Uttarakhand Afet Yönetim görevlisi Shardul Gusasin, yaptığı açıklamada şu ana kadar çığ felaketinde ölen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

4 kişiden ise haber alınamadığını belirten Gusasin, bu kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Himalayalar'da 27 Ekim'de yürüyüşe çıkan bir gruptan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ve grubun çığ altında kaldığı belirlenmişti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HİNDİSTAN

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