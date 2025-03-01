Hindistan’da çığ felaketi: 4 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde dün düşen çığın altında kalan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Uttarakhand'ın kuzeyindeki yola düşen çığın altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Yerel medyaya konuşan yetkililer, ilk etapta çığ altında kalan kişi sayısının 57 olarak açıklandığını ancak bu sayının 55 olduğunu duyurdu.

Ulaşılan 50 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Dün, Çin'in Tibet Özerk bölgesi sınırına yakın Uttarakhand eyaletinin kuzeyindeki yola çığ düşmüş, çığ altında kalan 16 kişinin kurtarıldığı belirtilmişti.