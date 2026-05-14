Hindistan’da doğal afet faciası: 89 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu kuvvetli fırtınanın, elektrik kesintilerine ve trafikte aksamalara yol açtığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçların devrildiği, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasına bağlı olarak 89 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

