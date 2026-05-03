Hindistan’da dört katlı binayı alevler sardı: 9 kişi can verdi
Hindistan’da dört katlı bir binada yangın çıktı. Facia nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
India Today gazetesinin haberine göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Vivek Vihar bölgesinde bulunan 4 katlı bir konutta sabaha karşı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer, ilk katta çıkan yangının üst katlara yayıldığını ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü bildirdi.
Binadan yaklaşık 15 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, yaralılardan bazılarının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
