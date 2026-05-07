Hindistan’da düğün dönüşü trajedi: 3 ölü
Yamuna Nehri’nde şiddetli yağış nedeniyle alabora olan teknede aynı aileden kişiler yaşam mücadelesi verdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kayıp çocuklar için arama çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hamirpur bölgesinden geçen Yamuna Nehri'nde dün gece saatlerinde tekne kazası meydana geldi.
Bir düğün töreninin ardından nehrin karşı kıyısına meyve toplamaya giden 9 kişilik aileyi taşıyan tekne, dönüş yolunda şiddetli yağışın etkisiyle alabora oldu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, suya düşen 9 kişiden 3'ünün kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.
Bölgeye sevk edilen ulusal ve yerel arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 1'i kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nehirde kaybolan 3 çocuğu arama kurtarma çalışmalarının ise dalgıçların katılımıyla sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, devam eden arama faaliyetleri ve zorlu koşullar nedeniyle halka nehir kıyılarından uzak durmaları çağrısında bulundu.