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Giriş Tarihi: 30.7.2022 14:05

Hindistan’da endişe veren rapor: Her yıl 10 bin çocuk…

AA
Hindistan’da endişe veren rapor: Her yıl 10 bin çocuk…

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaleti, sık sık çocuk kaçakçılığı suçlarıyla anılıyor. Kayıp çocuklara ilişkin yayınlanan yeni veriler, bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor. Ulusal Suç Kayıtları Bürosu (NCRB) verilerine göre, eyalette her gün 30 çocuk kayıplara karışıyor ve bu çocuklardan 9'u asla bulunamıyor.

ÇOCUK TİCARETİ GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Eyalette kaybolan çocukların çoğunun iş, seks ve evlilik için kaçırıldığına inanılıyor.

Çocuk haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu Awaaz Vakfından Prashant Dubey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin çocuk ticaretini durdurmak için özel bir adım atması gerektiğini söyledi.

Eyalette çok sayıda çocuğun kaybolmasının başlıca nedenleri arasında yoksulluk, açlık, işsizlik gibi faktörlerin yattığını savunan Dubey, "Kast, toplum temelli ayrımcılık bu sorunun temelinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Madya Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı Narottam Mishra yaptığı açıklamada, hükümetin kayıp çocuklar için elinden geleni yaptığını, başarılı da olduğunu belirterek, Hindistan hükümetinin çocuk konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

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Hindistan’da endişe veren rapor: Her yıl 10 bin çocuk…
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