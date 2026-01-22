Hindistan’da facia: Askeri araç uçuruma yuvarlandı, 10 asker öldü

Başkent Yeni Delhi merkezli NDTV haberine göre, Casspir marka askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Khanni Tepesi'nden yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

10 ASKER ÖLDÜ, 10 ASKER YARALANDI

Kazada Hindistan ordusuna mensup 10 asker olay yerinde yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 10 asker yaralı olarak kurtarıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine en içten taziyelerini ilettiklerini bildirdi.

Singh, "Yaralı askerlere tıbbi bakım sağlanıyor ve en iyi tedavinin sağlanması için gerekli tüm talimatlar verildi. Ulusumuz bu zor saatte silahlı kuvvetlerimizin yanında." ifadesini kullandı.