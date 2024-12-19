Hindistan’da facia deniz kazası: Donanma gemisi sivil ulaşım aracına çarptı

Hint donanmasına ait bir sürat teknesi Mumbai açıklarında yaklaşık 100 yolcu taşıyan feribota çarptı. Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri sosyal medya hesabında, "Bir Hint donanması teknesi, Mumbai Limanı'nda motor denemeleri yaparken teknik arıza nedeniyle kontrolü kaybetti. Bunun sonucunda tekne, daha sonra alabora olan bir yolcu feribotuyla çarpıştı" paylaşımı yapıldı.

Başbakan Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.