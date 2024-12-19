Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da facia deniz kazası: Donanma gemisi sivil ulaşım aracına çarptı
Giriş Tarihi: 19.12.2024 17:03

Hindistan’da facia deniz kazası: Donanma gemisi sivil ulaşım aracına çarptı

Hindistan’da korkunç kaza yürekleri ağza getirdi. Donanmaya ait sürat teknesi yolcu taşıyan feribotla çarpıştı. Olayda 13 kişi can verdi.

DHA
Hindistan’da facia deniz kazası: Donanma gemisi sivil ulaşım aracına çarptı

Hint donanmasına ait bir sürat teknesi Mumbai açıklarında yaklaşık 100 yolcu taşıyan feribota çarptı. Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri sosyal medya hesabında, "Bir Hint donanması teknesi, Mumbai Limanı'nda motor denemeleri yaparken teknik arıza nedeniyle kontrolü kaybetti. Bunun sonucunda tekne, daha sonra alabora olan bir yolcu feribotuyla çarpıştı" paylaşımı yapıldı.

Başbakan Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da facia deniz kazası: Donanma gemisi sivil ulaşım aracına çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA