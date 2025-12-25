Hindistan’da feci kaza: Yolcu otobüsünü alevler sardı

Hindustan Times'ın haberine göre polis, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşanan trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir kamyonun orta refüjü aşarak karşı yönden gelen bir yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirten yetkililer, çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını kaydetti.

Yetkililer, kamyon sürücüsü ve yangında mahsur kalan 8 otobüs yolcusunun hayatını kaybettiğini aktararak, yaralanan 21 kişinin hastanedeki tedavisinin de sürdüğünü bilgisini verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "bu talihsiz olayda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü" duyduğunu belirterek, yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.