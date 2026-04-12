Hindistan’da feci zincirleme kaza: 13 can kaybı
Hindistan’da otobüs, pikap ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, eyaletin Katihar bölgesinde, otobüs, kamyon ve pikap zincirleme kazaya karıştı.
Polis, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.
Kazanın, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirildiğini aktaran polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.