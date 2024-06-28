Hindistan’da felaket anları! Havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü

Hindistan'nın başkentindeki havalimanının çatısı şiddetli yağış sebebiyle çöktü. Yerel basın, hafta boyunca devam eden yağışlar sebebiyle çatının çöktüğünü ifade ederek olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu. Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti. Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti. İndigo ve Spicejet Havayolları uçuşlarını iptal ettiğini belirtti.