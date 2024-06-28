Hindistan’da felaket anları! Havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü

Delhi Havalimanı'ndan yapılan son açıklamada "Terminal 3 ve Terminal 2'den gelen ve giden tüm uçuşlar tamamen gerçekleşmektedir. Terminal 1 Geliş Noktasındaki uçuşlar da gerçekleştirilmektedir. Ancak Terminal 1'den giden uçuşlar bugün saat 14.00'e (yerel saat) kadar iptal edildi" denildi.