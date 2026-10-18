Hindistan’da festival sevinci kanlı bitti: 17 ölü

Hindistan’ın Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yağmurdan korunmak isteyen kalabalığın kapalı alana yönelmesi izdihama neden oldu. Facia nedeniyle 17 kişi can verdi.

Hindistan’da festival sevinci kanlı bitti: 17 ölü
AA
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Hindustan Times gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yerel saatle 19.40'ta izdiham yaşandı.

İzdihamda, 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da festival sevinci kanlı bitti: 17 ölü

NDTV kanalının haberinde de hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Haberde, izdihamın, festival sırasında yağan şiddetli yağmurdan korunmak amacıyla kapalı bir alana geçmeye çalışan yoğun kalabalık nedeniyle olduğu belirtildi.

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