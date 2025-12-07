Hindistan’da gece kulübünde facia: Feci şekilde can verdiler

Hindistan’da bir gece kulübünü alevler sardı. Çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 11:37

Hindistan'ın Goa eyaletine bağlı Arpora'da bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Eyalet başkenti Panaji'nin yaklaşık 25 kilometre uzağında geçtiğimiz yıl kapılarını açan Birch by Romeo Lane adlı gece kulübündeki yangında 25 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Polis, yangın ihbarının yerel saatle 00.04'te geldiğini bildirdi. Ölenlerden en az 4'ünün turist, 14'ünün ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.

"İDARİ SORUŞTURMA EMRİ VERDİM" Goa Başbakanı Pramod Sawant yangının ardından yaptığı açıklamada, "Arpora köyündeki yangının nedenini belirlemek ve sorumluluğu tespit etmek için tüm olayla ilgili bir idari soruşturma emri verdim" dedi. Sawant, 6 yaralının durumunun stabil olduğunu ve tıbbi bakım aldıklarını söyledi.