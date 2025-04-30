Hindistan’da gece yarısı felaketi: Yangında can pazarı yaşandı

Hindistan'ın doğusunda bulunan Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentindeki bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde kalanların binanın en üst katına çıkmaya çalıştığı ve yardım alabilmek için telefonlarının flaşlarını yaktıkları öğrenildi. Otelde kalanların bazılarının ise camlardan atlayarak kurtulmaya çalıştığı kaydedildi.

Yetkililer, yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını bildirdi. Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Hindistanlı yetkililer, otelde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıpları nedeniyle üzgün olduğunu ve yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek sağlanacağını ifade etti.

HİNDİSTAN'DA YANGIN FACİALARI

Kötü planlama ve güvenlik yönetmeliklerinin sıkı şekilde uygulanmaması sonucu ülke genelinde sık sık can kayıplarının da olduğu yangınlar meydana geliyor. Geçtiğimiz yıl Gujarat kentinde bir oyun salonunda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetmişti, aylar sonra da Uttra Pradesh eyaletindeki bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek hayatını kaybetmişti.