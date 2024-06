Hindistan’da genel seçimlerin sonucu belli oldu

Hindistan'da federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi'nin üyelerini belirlemek üzere yapılan ve yaklaşık 6 hafta süren genel seçimlerin galibi belli oldu. Hindistan basınının Ulusal Seçim Kurulu verilerine dayandırdığı haberlere göre, 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona eren seçim yarışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazandı. 2014 seçimlerinde 336, 2019 seçimlerinde 353 sandalye elde eden NDA son seçim yarışında 543 sandalyenin 293'ünü kazanırken, 2019'daki genel seçimlerde 303 sandalyenin sahibi olan Modi'nin partisi BJP bu seçimlerde sandalye sayısını 240'a düşürdü.

MUHALEFET OYUNU ARTIRDI

Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'u aşkın muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Kapsamlı Ulusal Kalkınma İttifakı (INDIA) beklenenin üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde ederken, muhalefet bloğunun öncüsü INC ise 2019'daki genel seçimlerde kazandığı 52 sandalyeyi neredeyse 2 katına çıkardı. INC son seçimde 99 sandalyenin sahibi oldu.

MODİ SEÇİMİ KAZANDI, ANCAK GÜÇ KAYBETTİ

2014 seçimlerinde mecliste tek başına çoğunluk elde ederek Hindistan'ın istikrarsız koalisyon hükümetleri dönemine son veren ve aynı başarıyı 2019 seçimlerinde tekrarlayan BJP son seçimlerde güç kaybederken, Modi'nin 3'ncü döneminde siyasi olarak diğer partilere bağımlı olacağı yorumları yapıldı.

ZAFER AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Hindistan Başbakanı Modi, oy sayımının devam ettiği saatlerde yaptığı açıklamada partisi BJP liderliğinde kurulan NDA ittifakının "tarihi bir başarı" yakaladığını söyleyerek, "İnsanlar üst üste üçüncü kez NDA'ya güven duydu. Bu Hindistan tarihinde tarihi bir başarıdır" ifadelerini kullanmıştı. Modi, halkın isteklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etmişti.