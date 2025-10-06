Hindistan’da hastaneyi alevler sardı: 6 ölü

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Racastan eyaletinde bulunan Jaipur kentindeki Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı yaşamını yitirirken, alevlerin hastanenin diğer bölümlerine hızla yayılması büyük paniğe yol açtı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.