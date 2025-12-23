Hindistan’da hava kirliliği uçuşların aksamasına neden oldu

Başkent Yeni Delhi'de yoğun sis nedeniyle en az 10 uçuş iptal edilirken, 200'ü aşkın uçuşta rötar meydana geldi.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verilerine göre, sabah saatlerinde ölçülen Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 414'e ulaştı.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR

Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede solunum yolu hastalıklarını artırdığına dikkat çekiyor.