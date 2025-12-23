Hindistan’da hava kirliliği uçuşların aksamasına neden oldu
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi ile Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde etkisini artıran hava kirliliğinin yol açtığı yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. En az 10 uçuşun iptal edildiği, 200'ü aşkın uçuşta ise rötar yaşandığı belirtildi.
Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verilerine göre, sabah saatlerinde ölçülen Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 414'e ulaştı.
SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR
Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede solunum yolu hastalıklarını artırdığına dikkat çekiyor.