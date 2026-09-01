Hindistan’da havai fişek fabrikasında korkunç patlama: 11 ölü

Hindistan basını, Uttar Pradeş eyaletindeki Kaushambi bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin patlamanın ardından kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini aktaran yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör